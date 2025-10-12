Calciomercato Juve svelato il grande sogno a centrocampo dei bianconeri! Non rinnoverà col suo club svolta attesa nei prossimi mesi Ecco cosa succederà

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, svelato il grande sogno a centrocampo dei bianconeri: cosa può accadere nei prossimi mesi. Gennaio non è poi così lontano e per il calciomercato Juve sono già iniziate le grandi manovre per rinforzare la squadra. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza ha individuato le priorità per la finestra invernale: un esterno destro e, soprattutto, un centrocampista di qualità. E il primo nome sulla lista è una vecchia, affascinante conoscenza: Sergej Milinkovic-Savic. L’ex faro della Lazio, oggi all’ Al-Hilal, è nel pieno degli ultimi mesi del suo ricco contratto e, al momento, non ci sono discorsi aperti per un rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve svelato il grande sogno a centrocampo dei bianconeri non rinnover224 col suo club svolta attesa nei prossimi mesi ecco cosa succeder224

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svelato il grande sogno a centrocampo dei bianconeri! Non rinnoverà col suo club, svolta attesa nei prossimi mesi. Ecco cosa succederà

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, la rivale di Serie A sorprende tutti ed è vicinissima alla chiusura del colpo: quel giocatore non verrà a Torino, ecco di chi si tratta

Calciomercato Juve: ecco i soldi per Sancho! Pronte due uscite

Calciomercato Juve, il futuro di questo giocatore sembra ormai tracciato: il calciatore è pronto a trasferirsi in quel club! Decisiva la sua volontà. Ultimissimi aggiornamenti

calciomercato juve svelato grandeCalciomercato Juve, caccia al nuovo faro del centrocampo: sono due i grandi sogni della dirigenza bianconera. Svelati i nomi sul taccuino - Savic l’obiettivo già a gennaio come rinforzo immediato Il calciomercato Juve ha le idee chiare sul rinforzo di qualità da inserir ... Lo riporta juventusnews24.com

calciomercato juve svelato grandeCalciomercato Juventus: è ancora tutto aperto! Dopo le voci estive, i bianconeri possono piazzare questo grande colpo in vista di gennaio. Rivelazione importante! - Calciomercato Juventus: voci in estate ma è ancora tutto aperto perché i bianconeri possono piazzare questo grande colpo a gennaio Un retroscena a sorpresa, una pista che potrebbe riaprirsi. Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Svelato Grande