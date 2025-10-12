Calciomercato Juve svelato il grande sogno a centrocampo dei bianconeri! Non rinnoverà col suo club svolta attesa nei prossimi mesi Ecco cosa succederà

Calciomercato Juve, svelato il grande sogno a centrocampo dei bianconeri: cosa può accadere nei prossimi mesi. Gennaio non è poi così lontano e per il calciomercato Juve sono già iniziate le grandi manovre per rinforzare la squadra. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza ha individuato le priorità per la finestra invernale: un esterno destro e, soprattutto, un centrocampista di qualità. E il primo nome sulla lista è una vecchia, affascinante conoscenza: Sergej Milinkovic-Savic. L’ex faro della Lazio, oggi all’ Al-Hilal, è nel pieno degli ultimi mesi del suo ricco contratto e, al momento, non ci sono discorsi aperti per un rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

