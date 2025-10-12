Calciomercato interno Inter | Blindati Frattesi e Carlos Augusto

Calciomercato Inter, Chivu blinda Frattesi L'Inter continua a programmare il proprio futuro con largo anticipo e, dopo aver messo le basi per il rafforzamento della difesa, l'attenzione della dirigenza si sposta sulla blindatura di due elementi chiave per la mediana e per l'esterno, ovvero: Davide Frattesi e Carlos Augusto. Entrambi, pur

Calciomercato Inter, nuova idea per la difesa: Marotta fiuta il colpo a costo zero dalla Premier - L’Inter è a caccia di un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione: Marotta pensa al colpo a costo zero dalla Premier League. spaziointer.it scrive

L'Inter non vende e blinda Bastoni - Alessandro Bastoni non sarà ceduta e anzi, per evitare sorprese la prossima estate è pronta a rinnovare nuovamente il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Da calciomercato.com