Calciomercato Inter si studia il rinforzo a centrocampo | può arrivare già a gennaio solo in un caso

Inter News 24 Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse del club nerazzurro in vista della sessione di gennaio. Tutti i dettagli in merito. Nel caso in cui Piotr Zielinski dovesse lasciare l’ Inter già a gennaio, la dirigenza nerazzurra si troverebbe a dover valutare un possibile rinforzo a centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport, con l’arrivo di Petar Sucic e Andy Diouf, la concorrenza è aumentata, ma l’eventuale partenza del polacco potrebbe aprire uno spazio importante nel reparto. Chivu e la dirigenza potrebbero puntare su un mediano che garantisca equilibrio e fisicità, capace di supportare il gioco di Barella e affiancarsi a Mkhitaryan e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com

