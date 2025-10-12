Calciomercato Inter si rinforza questa idea in difesa | il rinforzo può arrivare dalla Serie A

Inter News 24 Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse del club nerazzurro in vista della sessione di gennaio. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara a guardare al mercato del prossimo anno, e tra i nuovi nomi che si fanno strada per rinforzare la difesa c’è Tarik Muharemovic, giovane centrale del Sassuolo. Come riportato da TMW, il 22enne bosniaco ha sorpreso tutti con le sue prestazioni nelle prime sei giornate di campionato, risultando una delle scoperte più interessanti di questa stagione. Il suo impatto positivo in campo ha attirato l’attenzione di diversi club, e l’Inter sembra essere tra i principali interessati al suo profilo. 🔗 Leggi su Internews24.com

