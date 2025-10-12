Calciomercato Inter si rinforza questa idea in difesa | il rinforzo può arrivare dalla Serie A
Inter News 24 Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse del club nerazzurro in vista della sessione di gennaio. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara a guardare al mercato del prossimo anno, e tra i nuovi nomi che si fanno strada per rinforzare la difesa c’è Tarik Muharemovic, giovane centrale del Sassuolo. Come riportato da TMW, il 22enne bosniaco ha sorpreso tutti con le sue prestazioni nelle prime sei giornate di campionato, risultando una delle scoperte più interessanti di questa stagione. Il suo impatto positivo in campo ha attirato l’attenzione di diversi club, e l’Inter sembra essere tra i principali interessati al suo profilo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman
Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato, #Gila tra #Milan e #Inter: #Tare lo rivuole e #Lotito ha già fermato #Marotta - X Vai su X
Calciomercato Inter, nel mirino il nuovo gioiello del calcio russo! Tutti i dettagli - Tutti gli aggiornamenti Il mercato dell’Inter non conosce soste e guarda già al futuro, con particolare a ... Segnala calcionews24.com
Inter: a gennaio un nuovo attaccante, via libera al prestito - L'Inter va alla ricerca di un attaccante e potrebbe prendere un rinforzo anche in prestito a gennaio: ecco i dettagli ... Si legge su calciomercato24.com