Calciomercato Inter LIVE | torna di moda Upamecano! Idea dalla Russia ma non solo Zieliski via a gennaio?
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman
#Inter, sliding doors sul #calciomercato in difesa: da #Bremer - #Skriniar a #Leoni - #Palacios e il no di #Akanji al #Milan [@CriGiudici] https://calciomercato.com/liste/inter-sliding-doors-in-difesa-da-bremer-skriniar-a-leoni-palacios-e-il-no-di-akanji-al-milan/bltf - X Vai su X
Passione Inter. . Le news di calciomercato, vigilia Inter-Atletico Madrid, parole Mkhitaryan e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, par - facebook.com Vai su Facebook
Chivu e la sua Inter: “Voglio che siano tutti arrabbiati! Diouf un po’ timidino” - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese ... Riporta calciomercato.it
Champions League, la cronaca di Inter-Slavia Praga 3-0 - L'Inter, per la seconda giornata della Champions League, ospita lo Slavia Praga: diretta e formazioni ufficiali ... Scrive calciomercato.it