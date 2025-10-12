Calciomercato Inter | la società è alla ricerca di Nuovi Difensori come Upamecano

L’Inter, con la rosa attuale che sta rispondendo in modo eccellente alle aspettative, non si ferma e guarda già al futuro, in particolare al reparto difensivo. La dirigenza nerazzurra è impegnata a monitorare diversi profili, soprattutto in considerazione della situazione contrattuale di alcuni pilastri del reparto.?Il focus della strategia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: la società è alla ricerca di Nuovi Difensori come Upamecano

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta Vai su Facebook

Calciomercato, #Gila tra #Milan e #Inter: #Tare lo rivuole e #Lotito ha già fermato #Marotta - X Vai su X

Doppia sentenza in diretta: “L’Inter batterà la Juve e Calhanoglu andrà via al 100%” | ESCLUSIVO - Mancano, ormai, davvero poco al big match della terza giornata del campionato di Serie A, il più classico dei Derby d’Italia Sabato pomeriggio, alle ore 18, andrà in scena all’Allianz Stadium di ... calciomercato.it scrive

Calciomercato: Juventus e Inter si sfidano/ Trattative aperte per Vlahovic e Lookman (11 settembre 2025) - Calciomercato Juventus Inter sono pronte ad darsi battaglia sabato sul campo dell'Allianz Stadium e sul calciomercato per Dusan Vlahovic e Ademola Lookman Calciomercato Juventus Inter sfida per Dusan ... Riporta ilsussidiario.net