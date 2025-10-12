Calciomercato Inter la rivelazione di mercato su un nuovo obiettivo | ecco quando scade la clausola da 100 mln!

Inter News 24 Calciomercato Inter, arriva da Il Giorno l’ultimo aggiornamento. Secondo il quotidiano, scade a dicembra la clausola di un nuovo obiettivo. Le voci che collegano l’ Inter a Robinho Jr., figlio dell’ex attaccante del Milan Robinho, si fanno sempre più insistenti. A confermare l’interesse dei nerazzurri è l’edizione odierna de Il Giorno, che sottolinea come le qualità del giovane calciatore brasiliano stiano attirando l’attenzione degli osservatori, anche se la trattativa non sarà semplice. Fisicamente simile al padre, Robinho Jr. è alto circa 1,70 m e possiede una tecnica individuale di alto livello, che ha fatto emergere il suo nome nei radar dei principali club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com

