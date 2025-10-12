Inter News 24 Calciomercato Inter, nel mirino dei rossoneri c’è un’obiettivo ex Real Madrid e attualmente in Serie A osservato speciale anche in casa nerazzurra. Secondo Nicolò Schira, sarà possibile un derby di Milano anche nel corso del prossimo calciomercato! Secondo le ultime indiscrezioni dell’esperto di mercato, infatti, i rossoneri starebbero puntando un obiettivo nerazzurro, ex Real Madrid ed attualmente in Serie A, per rinforzare la propria rosa. Anche il Milan, infatti, è pronto a muoversi sul mercato dei difensori centrali e ha individuato in Mario Gila, difensore della Lazio, un obiettivo di grande interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, derby con il Milan per un ex Real Madrid attualmente in Serie A! Le novità