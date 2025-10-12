Calciomercato Inter derby con il Milan per un ex Real Madrid attualmente in Serie A! Le novità

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter, nel mirino dei rossoneri c’è un’obiettivo ex Real Madrid e attualmente in Serie A osservato speciale anche in casa nerazzurra. Secondo Nicolò Schira, sarà possibile un derby di Milano anche nel corso del prossimo calciomercato! Secondo le ultime indiscrezioni dell’esperto di mercato, infatti, i rossoneri starebbero puntando un obiettivo nerazzurro, ex Real Madrid ed attualmente in Serie A, per rinforzare la propria rosa. Anche il Milan, infatti, è pronto a muoversi sul mercato dei difensori centrali e ha individuato in Mario Gila, difensore della Lazio, un obiettivo di grande interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter derby con il milan per un ex real madrid attualmente in serie a le novit224

© Internews24.com - Calciomercato Inter, derby con il Milan per un ex Real Madrid attualmente in Serie A! Le novità

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

calciomercato inter derby milanTop player lascia la Lazio a gennaio: derby Inter-Milan, ecco chi è in vantaggio - Nella prossima finestra invernale si profila un duello di mercato niente male tra Inter e Milan per un giocatore a scadenza della Lazio ... Come scrive calciomercato.it

Derby di mercato col Milan: “Dalla capitale già a gennaio” - La sessione di mercato di gennaio si avvicina e iniziano quindi le prime riflessioni delle varie società sugli acquisti da fare e anche sui possibili movimenti in uscita che potrebbero essere fatti. Segnala passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Derby Milan