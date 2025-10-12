Calciomercato Inter | anche i nerazzurri sulla nuova stella del CSKA Mosca

Ilnerazzurro.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter. Ha soltanto diciannove anni e di lui si dice già un gran bene. E a ragion veduta, dato che con i colori del Cska Mosca ha già avuto modo di mettersi in luce ampiamente. Centrocampista classe 2003, Kirill Glebov è nel mirino di diverse squadre tra le quali figura anche l ‘Inter. Con il sodalizio russo si trova dal 2023 e da allora è sceso in campo trentatrè volte realizzando tre reti. Ha al suo attivo anche una presenza nella nazionale russa nella gara giocata il 4 settembre scorso contro la Giordania, reduce da una storica qualificazione per i prossimi Mondiali. Chi è Glebov. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

calciomercato inter nerazzurri nuovaCalciomercato Inter, per Nainggolan opzione Sampdoria: ingaggio a carico dei nerazzurri - La Sampdoria è emersa tra le squadre candidate per la corsa a Radja Nainggolan: idea prestito con ingaggio a carico dell'Inter. Si legge su goal.com

Inter, arriva la conferma: “Questa è la priorità di mercato” - L’idea di acquistare un portiere di livello assoluto è una priorità. passioneinter.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Nerazzurri Nuova