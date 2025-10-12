Calciomercato Inter | anche i nerazzurri sulla nuova stella del CSKA Mosca
Calciomercato Inter. Ha soltanto diciannove anni e di lui si dice già un gran bene. E a ragion veduta, dato che con i colori del Cska Mosca ha già avuto modo di mettersi in luce ampiamente. Centrocampista classe 2003, Kirill Glebov è nel mirino di diverse squadre tra le quali figura anche l ‘Inter. Con il sodalizio russo si trova dal 2023 e da allora è sceso in campo trentatrè volte realizzando tre reti. Ha al suo attivo anche una presenza nella nazionale russa nella gara giocata il 4 settembre scorso contro la Giordania, reduce da una storica qualificazione per i prossimi Mondiali. Chi è Glebov. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
