Calcio Spalletti | Amo Napoli sono andato via solo per De Laurentiis

"Sono andato via da Napoli perché il presidente De Laurentiis aveva preso il sopravvento. Non avevamo mai parlato di rinnovi contrattuali, mai un pensiero per fare capire che mi voleva". Lo ha detto Luciano Spalletti, ospite dell'ultima giornata del Festival dello sport di Trento. L'allenatore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Spalletti sull’esonero dalla Nazionale: “Il calcio mi ha rovinato la vita. All’ultimo ritiro… sono successe cose inaspettate”

Da Matteo Moretto a Luciano Spalletti, gli eventi del festival del calcio ad Arezzo

Spalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..." - L'ex allenatore di Napoli, Inter e Roma ed ex ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato dall'Auditorium di Santa Chiara nel corso del Festival dello Sport di Trento. Da tuttonapoli.net