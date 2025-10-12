Calcio Serie D big match a Carate La Folgore sfida il Chievo Verona | tre punti per la fuga in classifica

Classiche schermaglie prima di una grande partita. Fabrizio Cacciatore, allenatore del Chievo Verona ospite oggi pomeriggio della Folgore Caratese allo Sportitalia Village, giudica la squadra azzurra – specie dopo gli innesti di Caldirola e Tremolada (foto) – la squadra più forte del girone. Gli risponde, in disaccordo, Nicola Belmonte che a sua volta inserisce proprio il Chievo, con il Milan Futuro, in prima fila in un’ipotetica griglia del campionato. Chi ha ragione dei due lo scopriremo a maggio, ne sapremo qualcosa di più oggi pomeriggio al triplice fischio del big-match dello Sportitalia Village di Carate Brianza (ma anche in diretta su Sportitalia TV a partire dalle 14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calcio Serie D, big match a Carate. La Folgore sfida il Chievo Verona: tre punti per la fuga in classifica

