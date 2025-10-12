Sconfitto nel derby con l’Orvietana, uscito dalla Coppa Italia, il Foligno sfida oggi il Poggibonsi, alla ricerca della svolta. "Potrebbe essere il risultato più importante di questo primo scorcio di stagione per ritrovare l’entusiasmo e quelle certezze di una squadra capace di veleggiare nelle parti nobili della graduatoria. Un compito difficile per quanto accaduto di recente - ha spiegato alla vigilia il tecnico Alessandro Manni – che nell’arco di una decina di giorni causa gli infortuni piuttosto seri subiti da Schiaroli e Morlandi e con altre importanti defezioni, adesso mi trovo a lavorare con un collettivo lontano da quello costruito in estate che mi ha dato grosse soddisfazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, al Blasone arriva il Poggibonsi. Foligno, serve la svolta: "Dobbiamo provarci»