Calcio Seconda categoria | riflettori puntati sulle sfide Gragnolese-Ricortola e Pontremoli-Vorno Serricciolo all’esame capolista Il San Vitale incrocia l’Atletico

Il programma della quarta giornata del campionato di Seconda Categoria offre piatti prelibati. Dopo soli 270' ci sono già tante cose da capire, è una grande domenica. Non solo perché il palcoscenico della Seconda è sempre più imprevedibile, ma soprattutto perché la reginetta Valfreddana è impegnata a confermarsi e per realizzare il suo obiettivo dovrà superare i sette Gpm di un tappone dolomitico nell'occasione rappresentato dal Serricciolo. L'allenatore Bambini alla vigilia ha detto: "Pur rispettando il Valfreddana che ad oggi ha dimostrato valore e ha dalla sua il fattore campo; noi cercheremo di incanalare la partita su binari congeniali.