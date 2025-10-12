Calcio Promozione Sorriso Sinalunghese! Foiano sconfitto
SINALUNGHESE 2 FOIANO 1 SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Fineschi, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Miccio, Nannoni. Panchina: Gialli, Cresti A., Bongini, Tacchini, Parri, Palazzi, Sacco. Allenatore Testini. FOIANO: Antonielli, Borgogni, Bux, Lombardi A., Seri, Peruzzi, Guerrini, Di Lullo, Di Nicola, Peluso, Lombardi F.. Panchina: Santoro, Leti K., Mancini, Bonadonna, El Jallali, Bernardini M., Rustici, Abboccato. Allenatore Piccirillo. Arbitro Sarchini di Firenze (Ballarino – Baldasseroni). Reti: 15’ Mazza, 54’ Nannoni, 90’ Guerrini. SINALUNGA – Dopo due pareggi di fila la Sinalunghese torna al successo battendo in casa la Nuova Foiano nel sentito derby. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - promozione
