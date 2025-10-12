Calcio Promozione Sorriso Sinalunghese! Foiano sconfitto

Sport.quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SINALUNGHESE 2 FOIANO 1 SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Fineschi, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Miccio, Nannoni. Panchina: Gialli, Cresti A., Bongini, Tacchini, Parri, Palazzi, Sacco. Allenatore Testini. FOIANO: Antonielli, Borgogni, Bux, Lombardi A., Seri, Peruzzi, Guerrini, Di Lullo, Di Nicola, Peluso, Lombardi F.. Panchina: Santoro, Leti K., Mancini, Bonadonna, El Jallali, Bernardini M., Rustici, Abboccato. Allenatore Piccirillo. Arbitro Sarchini di Firenze (Ballarino – Baldasseroni). Reti: 15’ Mazza, 54’ Nannoni, 90’ Guerrini. SINALUNGA – Dopo due pareggi di fila la Sinalunghese torna al successo battendo in casa la Nuova Foiano nel sentito derby. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio promozione sorriso sinalunghese foiano sconfitto

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Sorriso Sinalunghese! Foiano sconfitto

In questa notizia si parla di: calcio - promozione

Calcio dilettanti, domino ripescaggi. Il Barberino Tavarnelle in Promozione

Calcio Promozione. Per le tre senesi obiettivi diversi. Ecco le amichevoli

Dalla Regione il contributo straordinario per la promozione del calcio paralimpico e sperimentale

calcio promozione sorriso sinalunghesePromozione: dopo l’anticipo, scendono in campo tutte le altre. esame di maturità per l’alberoro. Il Foiano perde il derby di Sinalunga: non basta la rete nel finale di ... - I senesi di Enrico Testini restano al comando del girone C di Promozione e ... Segnala sport.quotidiano.net

calcio promozione sorriso sinalungheseCalcio Promozione. La Sinalunghese attende il Foiano. Viciomaggio-Pienza - Si apre oggi il quinto turno del girone C di Promozione Toscana con due delle tre formazioni senesi in campo... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Promozione Sorriso Sinalunghese