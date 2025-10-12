Calcio Promozione Pienza corsaro Travolto il Viciomaggio

VICIOMAGGIO 0 PIENZA 3 VICIOMAGGIO: Regini, Fabbri, Zubair, Morelli, Santamaria, Traoré, Artini, Benucci, Fei, Vacchiano, Rossi. Allenatore Santini. PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Ajdini, Guerra, Bianciardi, Pinsuti A., Camillucci, Valente, Begnardi, Doka Bjorn. Allenatore: Camillucci. Arbitro Ambrosini di Carrara. Reti: 8’ Valente, 38’ Pinsuti A., 55’ Doka Bjorn. VICIOMAGGIO – Affermazione esterna con ampio punteggio del Pienza nell’anticipo della quinta giornata del girone C del campionato di Promozione. La formazione di mister Camillucci sale così a quota 7 in graduatoria, lasciando in solitudine in coda, con un unico punto, il Viciomaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

