Calcio l’Italia vince in Estonia Gattuso | Ora Israele

Roma, 12 ott. (askanews) – Tallinn, missione compiuta. L’Italia di Gennaro Gattuso espugna la Le Coq Arena battendo 3-1 l’Estonia e consolida il secondo posto nel gruppo I delle qualificazioni mondiali. Una vittoria solida, non priva di sbavature, ma costruita con personalità e con quell’intensità che il nuovo ct azzurro pretende da ogni suo giocatore. Chiamata a rispondere al successo rotondo della Norvegia contro Israele, l’Italia ha indirizzato subito la partita con un avvio furioso e un gol al 5? di Kean, salvo poi dover gestire la prevedibile fase di sofferenza e un finale meno brillante, macchiato solo dal pasticcio Donnarumma-Sappinen. 🔗 Leggi su Ildenaro.it