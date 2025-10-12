Calcio il Ravenna vince ancora | San Benedetto espugnata di misura sono sette di fila
Settima vittoria di fila del Ravenna, i bizantini piegano 1-0 la Sambenedettese al Riviera delle Palme. La rete di Luciani al 23' basta a riagganciare l'Arezzo in testa alla classifica del girone B di Serie C. E proprio i toscani saranno il prossimo avversario, fischio d'inizio alle 14:30. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
