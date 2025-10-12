Calcio Il campionato di Promozione entra nel vivo Ostacolo Forte per il Montignoso San Marco nella tana del Cubino

Si prospetta un fine settimana delicato per Montignoso e San Marco Avenza. Nel quinto turno di Promozione i ragazzi di Ricci faranno visita per la seconda volta in meno di un mese al Forte dei Marmi. Il 17 settembre era finita 2-1 per i versiliesi, che avevano impedito a Bertuccelli e compagni di strappare il pass per i 16esimi di Coppa Italia. Adesso, però, lo scenario è diverso: domenica i biancazzurri hanno interrotto la propria striscia positiva, perdendo 2-0 domenica in casa della Lampo Meridien e facendosi agguantare a 7 punti dal Montignoso, tornato a vincere contro il Casalguidi (1-0) dopo 2 giornate a secco di successi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net