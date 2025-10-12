Calcio femminile Roma e Napoli a punteggio pieno dopo il 2° turno di Serie A

Andata in archivio il secondo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Tre le sfide odierne a completamento della giornata e vittorie significative di Roma e Napoli. Le giallorosse si sono imposte in rimonta sul campo del Milan (1-2) in un match che a un certo punto sembrava perso. Le rossonere si erano portate in vantaggio grazie alla splendida marcatura dell’olandese Kay-Lee De Sanders: una girata di destro al volo della giocatrice olandese con la palla che si è andata a insaccare sotto al sette al 76?. È stata Manuela Giugliano a cambiare lo spartito. La regista giallorossa ci ha messo lo zampino sul gol del pareggio: da una sua rifinitura è arrivato l’1-1 firmato dalla puntuale Alice Corelli all’83’. 🔗 Leggi su Oasport.it

