Sarà una Colligiana pronta alla battaglia, quella che oggi pomeriggio, a partire dalle 15, affronterà l’Antella ’99: il tecnico Marco Guidi ed i suoi ragazzi saranno infatti ben intenzionati a dimostrare che quello di domenica scorsa è stato soltanto un incidente di percorso e a riprendere l’ottima strada imboccata nelle prime fasi della stagione. Fino al match contro il Grassina, infatti, la Colligiana si era dimostrata la proverbiale forza inarrestabile: sei vittorie su sei partite disputate tra campionato e Coppa Italia, 14 reti segnate e appena una subita, e soprattutto un gioco propositivo, attento e aggressivo, nonostante le numerose assenze che hanno afflitto i biancorossi fin dal precampionato e la conseguente preparazione incompleta di diversi elementi importanti – alcuni, come il fantasista Bouhamed, sono ancora fuori, con la prospettiva di dover ancora aspettare prima di poter scendere in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana pronta alla battaglia. Ostacolo Antella ’99