Calcio Eccellenza Partite casalinghe per Fratres Perignano e Cenaia
In questa quinta giornata i rossoblù perignanesi aspettano al Matteoli quel Fucecchio in salute e che sta portando avanti un ottimo avvio di campionato. Gli ospiti, dopo la vittoria interna sul Cenaia, vorranno confermare il loro buon momento. I Fratres Perignano però non sono assolutamente da meno perchè, pur con una partita in meno, sono appaiati al Fucecchio in classifica e ancora imbattuti. "Purtroppo affrontiamo questo impegno con un organico decimato dagli infortuni – dice il DS Ragoni – il che non ci aiuta. Scenderemo in campo per dare continuità ai buoni risultati ottenuti fino ad oggi e sono certo che i sostituti daranno il massimo per vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
