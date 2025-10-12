Calcio calcetto volley e basket | al via i corsi per arbitri del Csi Brindisi

BRINDISI - Avranno inizio giovedì 16 ottobre, alle ore 18.00, presso la sede del Comitato territoriale a Mesagne, i corsi per arbitri di pallavolo, pallacanestro e Calcio a 57 organizzati dal Centro sportivo italiano Brindisi Aps, rivolti a tutti coloro che desiderano entrare a far parte della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

