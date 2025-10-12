Calcio a 5 | la Junior Fasano batte in rimonta lo Sparer Eppan e aggancia la vetta

Brindisireport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Quarto successo consecutivo per la Junior Fasano, che supera in rimonta lo Sparer Eppan per 29-26 ed aggancia in vetta il Siracusa, che però ha una partita da recuperare.Il confronto del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, valido per la 5^ giornata della Serie A Gold, ha un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - junior

calcio 5 junior fasanoCalcio a 5: la Junior Fasano batte in rimonta lo Sparer Eppan e aggancia la vetta - 26 nella quinta giornata del massimo campionato, conquistando la quinta vittoria consecutiva ... Come scrive brindisireport.it

La Junior Fasano vince e convince - Terzo successo consecutivo per la Junior Fasano, che, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, supera con una prestazione decisamente ... Scrive osservatoriooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio 5 Junior Fasano