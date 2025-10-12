Calcio a 5 | due pareggi e l’acuto del Genzano negli anticipi della quarta giornata della Serie A
Dopo la vittoria della L84 di ieri, che ha aperto la giornata imponendosi 2-3 nella tana dello Sporting Sala Consilina, il quarto turno della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha mandato in scena una nuova parte di anticipi del suo programma. Doppio pareggio, dal volto profondamente diverso: pirotecnico il 4-4 fra Came Treviso e Capurso, animato dalla doppietta di Azzoni e dai gol di Pires e Grandinetti (quest’ultimo a tempo quasi scaduto), più “ragionato” invece l’1-1 fra Napoli e CDM Futsal, con i liguri che vanno in vantaggio all’inizio con Caputo venendo immediatamente ripresi da Guilhermão. Unica vittoria della serata, il larghissimo 0-4 del Genzano che piazza il blitz in casa della Fortitudo Pomezia: doppietta di De Oliveira, rete di Nem ad aprire la serie e griffe finale di Tonidandel. 🔗 Leggi su Oasport.it
