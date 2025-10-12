Calamai sugli Azzurri | Ora Gattuso lavori su un blocco Spero nell’esplosione di gioielli come Esposito

Inter News 24 Calamai, giornalista sportivo e grande seguitore della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la squadra di Gattuso. Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto il punto sulla situazione della Nazionale italiana, alla luce della vittoria per 3-1 contro l’Estonia a Tallin, un successo fondamentale per la qualificazione ai playoff del Mondiale. Calamai ha sottolineato l’importanza di un lavoro solido da parte di Gattuso e ha espresso fiducia nella crescita di giovani talenti come Pio Esposito. Il ruolo di Gattuso e la pressione dei playoff. CALAMAI – «Ho stima in Gattuso, ma la sua inesperienza a livello di allenatore a certi livelli certo non è un aspetto positivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

