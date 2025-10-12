Calabria – Terra da amare e coltivare ma prima ci vorrebbe una rivoluzione
Melicucco – Quella che leggerete sotto è la mia risposta ad un tizio che ha fatto un post su un social dicendo che i giovani sono costretti ad emigrare per studiare e lavorare, costretti? Ne siamo sicuri? Mi chiedo chi li costringe, parlate come se avessero un fucile puntato dietro le spalle, io da genitore se avessi del terreno, come molti hanno, costringerei per modo di dire, diciamo convincerei ai figli a darmi una mano per lavorare, chi non lavora non mangia, semplice, che siano figli o moglie è giusto che in famiglia ci si aiuti a vicenda. un’alta frase; “Ma in Calabria, che posso fare?” Risposta: nulla. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: calabria - terra
Reggio Calabria, derubata dei soldi per il funerale: 90enne spinta a terra da truffatori senza scrupoli
Terremoto nello Stretto, trema la terra tra Reggio Calabria e Messina
Calabria, il male dentro casa: una terra tradita dai suoi stessi figli. Ma non tutto è perduto?
La terra dell'eterna primavera: in Calabria c'è un tratto di costa dove scoprirai spiagge viola e mangerai pesce spada https://bit.ly/48nK2cY Vai su Facebook
Calabria terra di amari, se ne producono oltre 40 - Sono oltre 40, infatti, gli amari che vengono prodotti nella regione, prodotti da aziende distribuite in tutta la regione. Come scrive ansa.it
Calabria terra di amari, se ne producono oltre 40 - Sono oltre 40, infatti, gli amari che vengono prodotti nella regione da aziende distribuite in tutta la regione. ansa.it scrive