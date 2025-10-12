Calabria – Terra da amare e coltivare ma prima ci vorrebbe una rivoluzione

Melicucco – Quella che leggerete sotto è la mia risposta ad un tizio che ha fatto un post su un social dicendo che i giovani sono costretti ad emigrare per studiare e lavorare, costretti? Ne siamo sicuri? Mi chiedo chi li costringe, parlate come se avessero un fucile puntato dietro le spalle, io da genitore se avessi del terreno, come molti hanno, costringerei per modo di dire, diciamo convincerei ai figli a darmi una mano per lavorare, chi non lavora non mangia, semplice, che siano figli o moglie è giusto che in famiglia ci si aiuti a vicenda. un’alta frase; “Ma in Calabria, che posso fare?” Risposta: nulla. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

