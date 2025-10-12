Cade sulla scalinata del castello dell' Innominato uomo soccorso d' urgenza
Intervento d'urgenza dei soccorsi oggi pomeriggio al castello dell'Innominato per prestare aiuto a un uomo rimasto ferito a seguito di una brutta caduta sulla scalinata. L'allarme è scattato alle ore 15.45 di domenica 12 ottobre in località Somasca, nel territorio comunale di Vercurago. Il 118 ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
