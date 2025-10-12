Cade nel parcheggio a San Fermo e si rompe due costole ma solo una ragazza l' aiuta | Ricordate a volte gli altri siamo noi

A volte basta un attimo per scoprire che la gentilezza non è scomparsa. Ma anche per capire che la maggior parte delle persone, vuoi per paura o per indifferenza, si gira dall’altra parte.L’episodio che Gabriella racconta è accaduto a San Fermo della Battaglia lo scorso 9 ottobre. La donna è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: cade - parcheggio

Vento forte, danni nell’Empolese: una pianta cade su una pensilina di un parcheggio

Cordenons, auto cade dal parcheggio rialzato: due feriti

#IMPERIA: PIAZZA DUOMO, NEL #PARCHEGGIO #ANGELONI UN #RIFUGIO PER I RICHIEDENTI ASILO/FOTO E VIDEO #piazzaduomo #richiedentiasilo #migranti #immigrazione Vai su Facebook

Porto San Giorgio, la Sdgs: «Al porto un parcheggio da 200 posti e un nuovo ingresso pedonale» - A due mesi dalla gestione da parte della partecipata del comune, Sgds e comune ieri mattina hanno fatto il punto della ... Secondo corriereadriatico.it