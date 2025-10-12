Cacciapoti Trenitalia | turisti visitano solo 4% del territorio
Rimini, 10 ott. (askanews) - Il 75% dei turisti internazionali visita l'Italia fermandosi solo nel 4% del territorio, nelle grandi città d'arte, ma questo rappresenta "un potenziale di crescita per far conoscere ai turisti internazionali il restante 96% del territorio". Lo ha detto Francesco Cacciapoti, responsabile Sales Trenitalia, presentando i prodotti Sales di Trenitalia e Busitalia al Ttg di Rimini. "Sul turismo internazionale il 75% dei turisti visita il nostro paese solo nel 4% del territorio, fermandosi in quelle che sono le grandi città e città d'arte", ha spiegato Cacciapoti. "Questo per noi è un dato positivo perché abbiamo un potenziale di crescita per far conoscere ai turisti internazionali il restante 96% del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
