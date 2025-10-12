Caccia alle streghe in Parlamento | stiamo all’erta

Arezzo, 12 ottobre 2025 – , la nota del Collettivo MillePiani Arezzo «Botta e risposta, anzi botte da orbi, in Parlamento, sui compagni dei CARC, presi di mira da un ossessivo e ringhioso duetto fra una deputata dei Fratelli d’Italia e il Ministro dell’Interno. Interrogazione parlamentare e risposta: la messinscena propagandistica si è presentata con tutti i requisiti dello spettacolo offerto ai blocchi d’ordine, ai settori più arretrati della società, a quei settori della società – per dirla chiara e tonda - che dimenticano facilmente i pericoli reali della povertà e della guerra quando il fascista di turno, oggi completamente euro-atlantico, sventola davanti a loro i temibili fantasmi dell’immigrazione, dei comunisti e dell’islamismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it