Cabrini tifa Meloni | Parla chiaro e fa i fatti Con quei due soggetti Conte e Schlein lei vincerà sempre

Confessioni di calcio, vita e politica da Antonio Cabrini, l’ex terzino sinistro della Juventus e campione del mondo 1982, 68 anni, in una intervista al “Giornale” nella quale, forse per la prima volta, esprime la sua disapprovazione per il cosiddetto “buonismo della sinistra”: “Quando c’è la Schlein o Conte in tv, Meloni può dormire sonni sereni”, dice. Cabrini e il sostegno al governo Meloni. Il campione critic a l’atteggiamento indulgente verso la criminalità e le posizioni troppo tolleranti verso l’immigrazione e i temi sociali, dichiarando di apprezzare chi “va dritto all’obiettivo” e difende con fermezza il diritto dei cittadini a proteggersi dai ladri: “Se un ladro entra a casa mia ho il diritto di difendermi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

