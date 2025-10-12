Bus Rapid Transit al via il cantiere della Linea Verde | si parte dal capolinea in via di Maratona

Partirà domani, lunedì 13 ottobre, il cantiere per la realizzazione della Linea Verde del Brt (Bus Rapid Transit), uno dei progetti più innovativi della mobilità urbana barese.L’intervento è parte integrante del piano Trasporto Rapido di Massa, finanziato con fondi europei del Pnrr – Next. 🔗 Leggi su Baritoday.it

