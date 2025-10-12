Buon compleanno Roberto Pujia Adele Ammendola Lucia Poli…
Buon compleanno Roberto Pujia, Adele Ammendola, Lucia Poli, Carlo Jean, Massimo Ghini, Marco Rizzo, Roberto Giacobbo, Luca Carboni, Gabriele Paolini, Lino Marzorati, Marco Baldassarre, Damiano Caruso, Fabrizio Sepe, Nicola Parodi, Nicolas Viola, Nicolao Dumitru, Giordano Ronci. Oggi 12 ottobre compiono gli anni: Roberto Pujia, filosofo; Angelo Daniel, vescovo; Carlo Jean, generale, scrittore; Rocco Panio, ex calciatore. Compleanno anche di: Lucia Poli, attrice, doppiatrice; Pippo di Marca, attore, regista, drammaturgo; Silvano Maria Tomasi, arcivescovo; Rita Gramignani, scacchista; Mario Pinna, politico; Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore; Rosanna Marani, giornalista, conduttrice tv; Carlo Santini, filologo; Stefano Antonucci, attore, comico, scrittore; Claudio Golinelli, musicista; Gaetano Miccichè, dirigente d’azienda, dirigente sportivo; Achille Ottaviani, politico; Luciana Meles, ex judoka, ex atleta, ex calciatrice; Riccardo di Palma, politico; Roberto Ghidoni, atleta; Luigi Peruzzotti, politico; Carlo Felice Chiesa, giornalista; Massimo Ghini, attore, doppiatore, regista; Maurizio Murelli, politico, giornalista; Antonella Rinaldi, attrice, doppiatrice; Fabio Sartor, attore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
