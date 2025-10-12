Bullismo e disumanizzazione a Vallo della Lucania | invito alle scuole a ricostruire l’alfabeto emotivo dei giovani

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo sconcerto per l’aggressione avvenuta a Vallo della Lucania ai danni di un tredicenne, vittima di un pestaggio da parte di coetanei. Le immagini, circolate in rete, non solo documentano un atto di violenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bullismo - disumanizzazione

bullismo disumanizzazione vallo lucaniaBullismo e disumanizzazione a Vallo della Lucania, CNDDU: “Invito alle scuole a ricostruire l’alfabeto emotivo dei giovani” - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo sconcerto per l’aggressione avvenuta a Vallo della ... Si legge su sciscianonotizie.it

bullismo disumanizzazione vallo lucaniaVallo della Lucania, il 14enne picchiato dai bulli rientra a scuola "protetto" dai compagni - Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave episodio di bullismo avvenuto nei giorni scorsi a Vallo della Lucania, dove un ragazzo di 14 anni è stato accerchiato, inseguito e ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Bullismo Disumanizzazione Vallo Lucania