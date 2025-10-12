Bullismo e disumanizzazione a Vallo della Lucania | invito alle scuole a ricostruire l’alfabeto emotivo dei giovani
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo sconcerto per l’aggressione avvenuta a Vallo della Lucania ai danni di un tredicenne, vittima di un pestaggio da parte di coetanei. Le immagini, circolate in rete, non solo documentano un atto di violenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Oggi piangiamo Paolo, un bambino di soli 14 anni, fragile e vittima di bullismo, isolato e ferito in quegli ambienti che avrebbero dovuto proteggerlo. Paolo era diverso, unico, e invece di trovare sostegno e comprensione, ha trovato indifferenza e il silenzio com - facebook.com Vai su Facebook
