Buffy Sarah Michelle Gellar rende omaggio a Michelle Trachtenberg nel giorno in cui avrebbe compiuto 40 anni
La star della serie creata da Joss Whedon ha ricordato con un post sui social la collega scomparsa improvvisamente qualche mese fa. A soli 39 anni, lo scorso 26 febbraio, è scomparsa Michelle Trachtenberg, conosciuta in tutto il mondo principalmente per i ruoli nelle serie tv Buffy l'ammazzavampiri e Gossip Girl. L'attrice avrebbe compiuto ieri 40 anni e nel giorno del suo compleanno la collega in Buffy Sarah Michelle Gellar le ha dedicato un commovente post sui social. Sarah Michelle Gellar dedica un post a Michelle Trachtenberg "Quando hai compiuto 16 anni, era difficile non vederti ancora come la bambina che avevo conosciuto in La valle dei pini" ha scritto Gellar "Quando ne hai compiuti 21, ho dovuto imparare a non considerarti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: buffy - sarah
Buffy summers: le 10 performance simbolo di sarah michelle gellar
Buffy: Sarah Michelle Gellar condivide le foto scattate durante la lettura dello script del pilot
Buffy l’ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar e Ryan Kiera Armstrong si allenano per il reboot
ScreenWeek Cinema & Serie. Blue Foundation · Eyes on Fire. Buffy sta per tornare con una serie revival, con Sarah Michelle Gellar che riprende il suo iconico ruolo. Ma sapevate che già nei primi anni 2000 avremmo dovuto avere una serie spin-off, stavolta in - facebook.com Vai su Facebook
Buffy, Sarah Michelle Gellar rende omaggio a Michelle Trachtenberg nel giorno in cui avrebbe compiuto 40 anni - La star della serie creata da Joss Whedon ha ricordato con un post sui social la collega scomparsa improvvisamente qualche mese fa. Come scrive movieplayer.it
Sarah Michelle Gellar ricorda Michelle Trachtenberg: oggi avrebbe compiuto 40 anni - star di Buffy Michelle Trachtenberg nel giorno in cui avrebbe compiuto 40 anni ... Riporta serial.everyeye.it