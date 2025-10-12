buffy sarah michelle gellar rende omaggio a michelle trachtenberg nel giorno in cui avrebbe compiuto 40 anni

La star della serie creata da Joss Whedon ha ricordato con un post sui social la collega scomparsa improvvisamente qualche mese fa. A soli 39 anni, lo scorso 26 febbraio, è scomparsa Michelle Trachtenberg, conosciuta in tutto il mondo principalmente per i ruoli nelle serie tv Buffy l'ammazzavampiri e Gossip Girl. L'attrice avrebbe compiuto ieri 40 anni e nel giorno del suo compleanno la collega in Buffy Sarah Michelle Gellar le ha dedicato un commovente post sui social. Sarah Michelle Gellar dedica un post a Michelle Trachtenberg "Quando hai compiuto 16 anni, era difficile non vederti ancora come la bambina che avevo conosciuto in La valle dei pini" ha scritto Gellar "Quando ne hai compiuti 21, ho dovuto imparare a non considerarti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

