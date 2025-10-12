Bufera sulle ‘gite’ ad Auschwitz Roccella | Utili solo all’antifascismo Ma Liliana Segre | La verità fa male

Aumentano gli episodi di antisemitismo in Italia – 733 segnalazioni in due anni, secondo il Viminale - e il clima è “preoccupante” perché ad essere messa in discussione è “l’identità ebraica stessa”. Il grido d’allarme degli ebrei italiani giunge dal convegno organizzato dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, nella sede del Cnel a Roma, ma è la ministra della Famiglia Eugenia Roccella a scatenare le polemiche per le sue frasi sulle “gite” ad Auschwitz, “incoraggiate”, sostiene, per ribadire che “l’antisemitismo era una questione fascista e basta”. Le opposizioni attaccano e anche la senatrice a vita Liliana Segre è critica: la verità storica, osserva, “fa male solo a chi ha scheletri negli armadi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

