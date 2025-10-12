Bufera sulla festa di Lealtà e Azione | Organizzata in uno spazio pubblico grazie a una falla nei regolamenti
Bufera sull’organizzazione della Festa del Sole, l’evento-conferenza organizzato da Lealtà Azione ieri, nell’area feste di via Gramsci. Qui sono attese svariate decine di aderenti o simpatizzanti dell’associazione di estrema destra per partecipare ai due convegni: uno in mattinata sul tema della difesa dei confini – tra gli ospiti ci saranno anche i giornalisti Alessandro Sallusti (Il Giornale) e Francesco Borgonovo (La Verità) – e l’altro nel pomeriggio dal titolo “Il destino dell’Europa”. Seguiti poi dalla riunione dell’organizzazione e il concerto serale. Possibile anche l’arrivo di qualche parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
