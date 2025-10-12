Brutte notizie per il Milan | si ferma anche Rabiot le condizioni del francese

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano, ancora, brutte notizie per il Milan. All vigilia della sfida contro l'Islanda Rabiot non prenderà parte all'allenamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

brutte notizie per il milan si ferma anche rabiot le condizioni del francese

© Pianetamilan.it - Brutte notizie per il Milan: si ferma anche Rabiot, le condizioni del francese

In questa notizia si parla di: brutte - notizie

WhatsApp, brutte notizie per chi lo usa da Pc: la app cambia in peggio

Lookman, brutte notizie per l’Inter: inserimento improvviso e offerta lampo

Brutte notizie per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: sono in mano agli avvocati, mentre lei conferma la separazione

brutte notizie milan fermaBrutte notizie per il Milan: si ferma anche Rabiot, le condizioni del francese - All vigilia della sfida contro l'Islanda Rabiot non prenderà parte all'allenamento ... Segnala msn.com

Milan, non solo Pulisic: si ferma un altro rossonero - Brutto colpo per il calciatore rossonero durante il match con la sua nazionale. Scrive spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Brutte Notizie Milan Ferma