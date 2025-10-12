Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Parma nella puntata in onda su Sky e NOW il 12 ottobre 2025

Comingsoon.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sesta tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel ci porta alla scoperta di Parma e della Food Valley. Ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

bruno barbieri 4 hotel arriva a parma nella puntata in onda su sky e now il 12 ottobre 2025

© Comingsoon.it - Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Parma nella puntata in onda su Sky e NOW il 12 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: bruno - barbieri

“Un soufflé per il Re”: Bruno Barbieri celebra la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon con un piatto a base di carote

Bruno Barbieri e la ricetta per Jannik Sinner: il piatto e gli ingredienti

Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”

bruno barbieri 4 hotelBruno Barbieri a Brescia per registrare una puntata di «4 hotel» - Bruno Barbieri fa tappa a Brescia con il suo «4 hotel», programma tv prodotto da Sky e in onda anche su Tv8. Scrive giornaledibrescia.it

bruno barbieri 4 hotelBruno Barbieri e i 4 hotel: grande sfida tra Parma, Sala Baganza e Salso - È grande sfida nella food valley tra Palazzo Gozzi bed and beauty, Piumaviola, Grand Hotel Regina d ... Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Bruno Barbieri 4 Hotel