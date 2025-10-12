Bruciarono e strapparono i libri della casetta nel parco presi i vandali | sono 5 minorenni
Aveva fatto molto scalpore quanto successo nella notte del 26 agosto all’interno del parco Cocomero di Cocomaro di Focomorto. Erano le prime ore della mattina quando un passante si era, infatti, accorto che qualcuno, con il favore del buio, aveva danneggiato la casetta dedicata al ‘book crossing’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: bruciarono - strapparono
La Casetta dei libri vandalizzata sarà riparata: "I volontari del Verde non vanno in ferie" - La Casetta dei libri vandalizzata nei giorni scorsi al Parco Berlinguer (di fianco alla polisportiva Modena est) è al ’pronto soccorso’. Secondo ilrestodelcarlino.it
Vandali a Cordignano danno fuoco ai libri e distruggono la casetta che li custodiva: caccia ai colpevoli - Libri dati alle fiamme e la casetta in legno che li custodiva, realizzata dai ragazzi nell’ambito di un progetto educativo, distrutta. Lo riporta ilgazzettino.it