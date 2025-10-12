Brindisi spietata Avellino si scioglie dopo l’intervallo

Tempo di lettura: 2 minuti Al PalaDelMauro il Gruppo Lombardi Avellino Basket incassa una sconfitta pesante contro la Valtur Brindisi, che si impone 59-82 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A2 Old Wild West. La gara resta equilibrata solo nel primo tempo, chiuso con gli ospiti avanti 36-41. Dopo l’intervallo Brindisi cambia ritmo e allunga grazie alla maggiore lucidità in attacco e alla solidità difensiva. Mouaha e Maspero firmano il break decisivo, mentre Avellino fatica a trovare continuità e precisione, anche dalla lunetta (1426 ai liberi). Costi prova a scuotere la squadra nel secondo quarto, ma nella ripresa i biancoverdi si spengono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

