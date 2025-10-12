Brindisi spietata Avellino si scioglie dopo l’intervallo
Tempo di lettura: 2 minuti Al PalaDelMauro il Gruppo Lombardi Avellino Basket incassa una sconfitta pesante contro la Valtur Brindisi, che si impone 59-82 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A2 Old Wild West. La gara resta equilibrata solo nel primo tempo, chiuso con gli ospiti avanti 36-41. Dopo l’intervallo Brindisi cambia ritmo e allunga grazie alla maggiore lucidità in attacco e alla solidità difensiva. Mouaha e Maspero firmano il break decisivo, mentre Avellino fatica a trovare continuità e precisione, anche dalla lunetta (1426 ai liberi). Costi prova a scuotere la squadra nel secondo quarto, ma nella ripresa i biancoverdi si spengono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: brindisi - spietata
Sulla facciata del Comune di Cisternino, in provincia di Brindisi, le bandiere dell’Italia e dell’Europa sono state, sostituite da quelle della Palestina e della pace - facebook.com Vai su Facebook
Memorial Pentassuglia, Brindisi batte Avellino / Le interviste a Bucchi, Radonjic e Vildera - Nel Memorial Pentassuglia che, come ogni anno, segna l'avvio della stagione cestistica, la Valtur Brindisi la spunta su Avellino per 91- Secondo quotidianodipuglia.it