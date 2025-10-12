Brindisi domina ad Avellino 82-59 | Valtur si impone con autorevolezza in trasferta

Avellinotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, domenica 12 ottobre 2025 – Nella quinta giornata del campionato di Serie A2, la Valtur Brindisi espugna il parquet del PalaDelMauro superando l’Avellino Basket con il punteggio di 82-59.Un successo netto, maturato grazie alla costanza di rendimento e alla superiorità tecnica mostrata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brindisi - domina

Cerca Video su questo argomento: Brindisi Domina Avellino 82