Brindisi domina ad Avellino 82-59 | Valtur si impone con autorevolezza in trasferta
Avellino, domenica 12 ottobre 2025 – Nella quinta giornata del campionato di Serie A2, la Valtur Brindisi espugna il parquet del PalaDelMauro superando l’Avellino Basket con il punteggio di 82-59.Un successo netto, maturato grazie alla costanza di rendimento e alla superiorità tecnica mostrata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
