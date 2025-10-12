11 i giocatori che hanno lasciato Roma per gli impegni con le rispettive Nazionali, e ce ne uno che sta dando seguito ad un inizio di stagione ottimo anche oltre le più rosee aspettative. Trattasi di un Zeki Celik che continua a brillare, in una rinascita per lui senza fine. Ieri sera, dopo la sfortunata deviazione che aveva regalato il momentaneo pareggio alla Bulgaria, il classe ’97 ha trovato il primo gol in gare ufficiali con la maglia della Turchia (1-6 il risultato finale), celebrato dallo stesso sui social. Da bersaglio continuo a quasi idolo del popolo giallorosso Celik, che dopo aver ritrovato fiducia e prestazioni con Ranieri si sta confermando su altissimi livelli con Gasperini, che dalla terza partita in poi non lo ha mai più tolto dal campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Brilla ancora Celik, primo gol con la Turchia: la Roma pianifica con lui il futuro