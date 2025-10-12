Un concerto intimo e ricco di sentimenti è quello che si è tenuto alla Casa della Musica di Napoli dove Briga ha voluto dedicare le sue canzoni ai fan. Il cantante ha omaggiato anche il capoluogo campano con duetti a sorpresa con gli ospiti della serata. Vediamo insieme chi era presente e cosa ha cantato l’ex finalista di Amici 14. Briga, tappa a Napoli: musica e sentimenti racchiusi in 21 canzoni. Prima tappa a Napoli del “ Sentimenti Club Tour ” che vedrà Briga impegnato in alcuni club di Milano e Roma. Dopo il successo di “ Never Again – 10 years anniversary tour ”, il cantautore ha tenuto un concerto sabato 11 ottobre 2025 nella Casa della Musica con una scaletta di 21 brani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Briga alla Casa della Musica di Napoli: sentimenti e duetti con LDA, AKA7even, Lucariello ed Eddie Brock