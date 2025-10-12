Briga alla Casa della Musica di Napoli | sentimenti e duetti con LDA AKA7even Lucariello ed Eddie Brock
Un concerto intimo e ricco di sentimenti è quello che si è tenuto alla Casa della Musica di Napoli dove Briga ha voluto dedicare le sue canzoni ai fan. Il cantante ha omaggiato anche il capoluogo campano con duetti a sorpresa con gli ospiti della serata. Vediamo insieme chi era presente e cosa ha cantato l’ex finalista di Amici 14. Briga, tappa a Napoli: musica e sentimenti racchiusi in 21 canzoni. Prima tappa a Napoli del “ Sentimenti Club Tour ” che vedrà Briga impegnato in alcuni club di Milano e Roma. Dopo il successo di “ Never Again – 10 years anniversary tour ”, il cantautore ha tenuto un concerto sabato 11 ottobre 2025 nella Casa della Musica con una scaletta di 21 brani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Briga in concerto alla Casa della Musica di Napoli
Stasera sono in concerto a Napoli alla Casa della Musica. Ospiti AKA7, Lucariello, LDA & Eddie Brock. Biglietti alla porta. Vi aspetto ? - X Vai su X
«D’Alessio il primo sponsor. E mio prof di napoletano» - Mentre il rap newpolitano detta legge, Briga (al secolo Mattia Bellegrandi), ex rapper incazzoso finito secondo ad «Amici» nell’anno dei The Kolors, sceglie di ripartire ... Segnala ilmattino.it