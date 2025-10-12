Una casa cantoniera che torna a nuova vita e una Brianza che si scopre un po’ più sicura e presidiata. Un’operazione che fa davvero felici tutti quella orchestrata dalla Provincia di Monza e Brianza con Monza Soccorso, a cui è stata ceduta la struttura di via Galilei per allestire un nuovo centro di protezione civile. Ieri pomeriggio l’inaugurazione. Un’operazione a costo zero per l’ente: la spesa necessaria, 3.860 euro, è stata sostenuta dall’associazione che quest’anno celebra trent’anni di attività. Oltre a sborsare quattrini, i volontari hanno anche garantito forza lavoro per rimettere a nuovo una struttura abbandonata, smaltire da soli circa 12 tonnellate di materiale vario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brianza più sicura. L’ex casa cantoniera quartier generale di protezione civile