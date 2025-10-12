Boxe delusione nel match che valeva la cintura tricolore Licata doccia fredda Il titolo va a De Filippo

L’imbattibilità di Antonio Licata si interrompe a Rezzato, nel giorno più importante della sua carriera da professionista. Il sogno del pugile di Ferrara Boxe di strappare la cintura tricolore dei pesi welter a Michele De Filippo si infrange al nono round, quando l’arbitro Migliore decide di mettere la parola fine ad un match che l’atleta pugliese aveva ormai saldamente nelle mani. Per Licata – che nel corso dell’ottava ripresa ha incassato un duro colpo che gli ha provocato la frattura della mandibola compromettendone di fatto la competitività negli ultimi round – è una grande delusione, un ko difficile da digerire ma dal quale dovrà avere la forza di ripartire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Boxe, delusione nel match che valeva la cintura tricolore. Licata, doccia fredda. Il titolo va a De Filippo

In questa notizia si parla di: boxe - delusione

