Botteghe storiche a Genova la tradizione senza tempo di Capurro Finollo e Mangini | Siamo di famiglia per la città
Tra le imprese associate a Confcommercio premiate ieri spiccano alcuni classici. Dai ricevimenti al bar fino alla sartoria, tre icone che resistono ai cambiamenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: botteghe - storiche
Botteghe storiche addio, l’orologiaio Al Pendol di Bologna chiude dopo 80 anni
Targhe storiche e botteghe d’italia: un patrimonio culturale da salvare e valorizzare
Botteghe storiche, si pensa già alle Olimpiadi
Complimenti alle Botteghe Storiche di Vicenza per la mostra fotografica “Attraverso il tempo” che potete apprezzare oggi fino alle 18 in Loggia del Capitaniato - facebook.com Vai su Facebook
Visitare Genova in autunno è un’ottima idea! Affidati a noi per scoprire la città, trovi i nostri tour guidati al link in bio. Sabato 11 ottobre 15:00 - Tour dei palazzi dei Rolli 15:30 - Tour delle Botteghe Storiche Domenica 12 10:30 - walking tour https://visitgenoa.it/it/ - X Vai su X
Botteghe storiche a Genova, la tradizione senza tempo di Capurro, Finollo e Mangini: “Siamo di famiglia per la città” - Tra le imprese associate a Confcommercio premiate ieri spiccano alcuni classici. Da ilsecoloxix.it
Crescono le botteghe storiche a Genova, 22 nominate a Tursi - Ventidue attività commerciali e artigianali sono state accolte a Palazzo Tursi per essere riconosciute come 'botteghe storiche' dal Comune di Genova. Segnala ansa.it