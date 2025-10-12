Botteghe storiche a Genova la tradizione senza tempo di Capurro Finollo e Mangini | Siamo di famiglia per la città

Ilsecoloxix.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le imprese associate a Confcommercio premiate ieri spiccano alcuni classici. Dai ricevimenti al bar fino alla sartoria, tre icone che resistono ai cambiamenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

botteghe storiche a genova la tradizione senza tempo di capurro finollo e mangini siamo di famiglia per la citt224

© Ilsecoloxix.it - Botteghe storiche a Genova, la tradizione senza tempo di Capurro, Finollo e Mangini: “Siamo di famiglia per la città”

In questa notizia si parla di: botteghe - storiche

Botteghe storiche addio, l’orologiaio Al Pendol di Bologna chiude dopo 80 anni

Targhe storiche e botteghe d’italia: un patrimonio culturale da salvare e valorizzare

Botteghe storiche, si pensa già alle Olimpiadi

botteghe storiche genova tradizioneBotteghe storiche a Genova, la tradizione senza tempo di Capurro, Finollo e Mangini: “Siamo di famiglia per la città” - Tra le imprese associate a Confcommercio premiate ieri spiccano alcuni classici. Da ilsecoloxix.it

Crescono le botteghe storiche a Genova, 22 nominate a Tursi - Ventidue attività commerciali e artigianali sono state accolte a Palazzo Tursi per essere riconosciute come 'botteghe storiche' dal Comune di Genova. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Botteghe Storiche Genova Tradizione