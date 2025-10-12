Borseggiatori a Roma tra le strade del centro e in metro | 11 gli arresti

Romatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I borseggiatori a Roma continuano ad andare a caccia di turisti e residenti, imperversando sia nelle strade del centro che sui mezzi pubblici. Ma per 11 di loro sono scattate le manette grazie all'intervento dei carabinieri.Borseggiatori arrestati a RomaI carabinieri del Comando Piazza Venezia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: borseggiatori - roma

Roma, Comune censura manifesti della Lega su abusivi e borseggiatori

Roma, stretta contro i borseggiatori: 6 arresti in poche ore tra Termini e il centro

Ancora borseggiatori nella metro a Roma: “Uno di loro si è finto un poliziotto in borghese”

borseggiatori roma strade centroBorseggiatori a Roma tra le strade del centro e in metro: 11 gli arresti - I borseggiatori a Roma continuano ad andare a caccia di turisti e residenti, imperversando sia nelle strade del centro che sui mezzi pubblici. Segnala romatoday.it

borseggiatori roma strade centroRoma, guerra ai borseggiatori sulla metro A: arrestate 8 persone - Tempo di lettura < 1 minutoClicca e condividi l'articoloROMA – Con un’azione sempre più capillare, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma proseguono nei servizi mirati contro i borseggi, a tute ... osservatoreitalia.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Borseggiatori Roma Strade Centro