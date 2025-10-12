Borseggiatore ruba un pc con la geolocalizzazione | agenti seguono il gps e scoprono il covo segreto

"Aiuto mi hanno rubato la valigia col pc", la polizia segue il segnale gps e trova il nascondiglio dei borseggiatori dopo la denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: borseggiatore - ruba

Furto nella zona industriale di Salerno: ladro ruba oggetti da un'auto e fugge https://salernotoday.it/cronaca/furto-via-ferraiolo-zona-industriale-salerno-11-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/17577807396818/polizia- - X Vai su X

Ruba caffè e prosecco all’Esselunga dell’Arancio: arrestato ladro seriale - facebook.com Vai su Facebook

Borseggiatore ruba un pc con la geolocalizzazione: agenti seguono il gps e scoprono il covo segreto - "Aiuto mi hanno rubato la valigia col pc", la polizia segue il segnale gps e trova il nascondiglio dei borseggiatori dopo la denuncia ... Segnala fanpage.it