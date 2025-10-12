Borse di studio Supermedia fino a 1.300 euro | domande entro le 12 del 13 ottobre

È attiva la procedura per richiedere le borse di studio Supermedia 2025, rivolte agli studenti che hanno concluso il primo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 20242025. La domanda può essere presentata entro le ore 12:00 del 13 ottobre 2025.

Borsa di studio Supermedia 2025, come fare domanda e ottenere fino a 1.300 euro - In elaborazione le domande per la borsa di studio Supermedia 2025, per gli studenti di medie e superiori che hanno chiuso l’anno con voti alti ... Si legge su quifinanza.it

Bonus Supemedia, online il bando: borse di studio fino a 1300 euro - Bonus Supemedia, online il bando volto a premiare tutti gli studenti meritevoli! Lo riporta catania.liveuniversity.it